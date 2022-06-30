Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
Красота спасет мир.
twitter.com/tsunami_zsu
Украинские девушки и женщины в рядах ВСУ изо дня в день опровергают устоявшийся стереотип о том, что война - дело мужчин.
Одной из таких героинь является Анна, которая воюет в составе уже знаменитой 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр".
22-летняя девушка, несмотря на хрупкую внешность, несет службу на равных со всеми.
А ее социальные сети - это сборник любви к природе и позитива.
Брітні Спірс мене заспокоює. pic.twitter.com/X4OJJGrlvO— Цунамі (@tsunami_zsu) May 23, 2022
Відчуваю себе красивою все одно. Хоча іноді так хочеться до косметолога, на манік, епіляцію… а потім 3 години під музику фарбуватися і наряджатися з подружками з просеко і приїхати в барчик вже готовими. ГОТОВИМИ ДО НОВОГО ПІДПАЛУ !!!!!— Цунамі (@tsunami_zsu) May 27, 2022
(На фото підполковник кіт Компот) pic.twitter.com/gKMCUcxaok
І сниться мені сон, як миюся в своїй квартирі в душі. А мені так кайфово, ніби вперше теплу воду тілом відчуваю. Пріоритети на задоволення змістилися. Але ніхто не скаржиться. Ділюся. pic.twitter.com/J9xmb5To9s— Цунамі (@tsunami_zsu) June 2, 2022
Dance like nobody’s watching. pic.twitter.com/ST0Y1WnuUu— Цунамі (@tsunami_zsu) June 23, 2022
Якщо в армії ти починаєш займатися спортом, то зразу відгребеш собі роботи, кажуть «раз в тебе багато вільного часу і енергії…»— Цунамі (@tsunami_zsu) June 29, 2022
Хлопці, я просто не хочу целюліт, ну не починайте pic.twitter.com/qPe0IuLfNr
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