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Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО

Новости
Обновлено
(14 голосов)

Красота спасет мир.

Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО

twitter.com/tsunami_zsu

UA-Футбол
Новина українською

Украинские девушки и женщины в рядах ВСУ изо дня в день опровергают устоявшийся стереотип о том, что война - дело мужчин.

Одной из таких героинь является Анна, которая воюет в составе уже знаменитой 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр".

22-летняя девушка, несмотря на хрупкую внешность, несет службу на равных со всеми.

А ее социальные сети - это сборник любви к природе и позитива.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
30.06.2022 в 15:14
Красуня ! Щасти тобі !
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MP (Львів)
30.06.2022 в 16:27
ого, єдиний адекватний комент від "вічно квашиного")))) Але якби дівчина написала, що вболіває за Барселону, то б і цього не було))))
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Просто Квашин (Харьков)
30.06.2022 в 16:39
Тебе вже посилали сьогодні шановний ???
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