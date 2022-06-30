Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО

Украинские девушки и женщины в рядах ВСУ изо дня в день опровергают устоявшийся стереотип о том, что война - дело мужчин.

Одной из таких героинь является Анна, которая воюет в составе уже знаменитой 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр".

22-летняя девушка, несмотря на хрупкую внешность, несет службу на равных со всеми.

А ее социальные сети - это сборник любви к природе и позитива.

Відчуваю себе красивою все одно. Хоча іноді так хочеться до косметолога, на манік, епіляцію… а потім 3 години під музику фарбуватися і наряджатися з подружками з просеко і приїхати в барчик вже готовими. ГОТОВИМИ ДО НОВОГО ПІДПАЛУ !!!!!

(На фото підполковник кіт Компот) pic.twitter.com/gKMCUcxaok — Цунамі (@tsunami_zsu) May 27, 2022

І сниться мені сон, як миюся в своїй квартирі в душі. А мені так кайфово, ніби вперше теплу воду тілом відчуваю. Пріоритети на задоволення змістилися. Але ніхто не скаржиться. Ділюся. pic.twitter.com/J9xmb5To9s — Цунамі (@tsunami_zsu) June 2, 2022