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Звезду Реала с женой отравили и обокрали во время отдыха на Ибице

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(1 голосов)

Вот так отдохнул.

Звезду Реала с женой отравили и обокрали во время отдыха на Ибице

instagram.com/fedeevalverde

UA-Футбол
Новина українською

Даже богатые футболисты не застрахованы от мошенников.

Федерико Вальверде с женой планировали хорошо отдохнуть на Ибице.

Пара сняла домик и заказала личного повара, который должен был приготовить им романтический ужин.

Но вместо романтики получили отравление и всю ночь провалялись в постели.

На утро должно не могли встать с кровати из-за тошноты, а с приходом уборщицы обнаружили, что их еще и обокрали.

Вещи были повсюду, денег и драгоценностей нет.

Быстро позвонили агенту, у которого снимали дом, после чего обратились в полицию.

Чуть больше 10 тысяч евро ущерба - не так много для игрока с многомиллионной зарплатой.

Но страх за свою жизнь куда дороже, не говоря уже о испорченом отпуске.

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В статье: Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
09.07.2022 в 18:54
Кажуть, що на Ібіці знайшли сліди алєнячих ратиць
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Dr. House (Поділля)
09.07.2022 в 18:42
Стопудово, що БарселОх по наводці Алєня
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