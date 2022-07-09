Звезду Реала с женой отравили и обокрали во время отдыха на Ибице

Даже богатые футболисты не застрахованы от мошенников.

Федерико Вальверде с женой планировали хорошо отдохнуть на Ибице.

Пара сняла домик и заказала личного повара, который должен был приготовить им романтический ужин.

Но вместо романтики получили отравление и всю ночь провалялись в постели.

На утро должно не могли встать с кровати из-за тошноты, а с приходом уборщицы обнаружили, что их еще и обокрали.

Вещи были повсюду, денег и драгоценностей нет.

Быстро позвонили агенту, у которого снимали дом, после чего обратились в полицию.

Чуть больше 10 тысяч евро ущерба - не так много для игрока с многомиллионной зарплатой.

Но страх за свою жизнь куда дороже, не говоря уже о испорченом отпуске.