Звезду Реала с женой отравили и обокрали во время отдыха на Ибице
Вот так отдохнул.
instagram.com/fedeevalverde
Даже богатые футболисты не застрахованы от мошенников.
Федерико Вальверде с женой планировали хорошо отдохнуть на Ибице.
Пара сняла домик и заказала личного повара, который должен был приготовить им романтический ужин.
Но вместо романтики получили отравление и всю ночь провалялись в постели.
На утро должно не могли встать с кровати из-за тошноты, а с приходом уборщицы обнаружили, что их еще и обокрали.
Вещи были повсюду, денег и драгоценностей нет.
Быстро позвонили агенту, у которого снимали дом, после чего обратились в полицию.
Чуть больше 10 тысяч евро ущерба - не так много для игрока с многомиллионной зарплатой.
Но страх за свою жизнь куда дороже, не говоря уже о испорченом отпуске.
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