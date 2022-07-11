Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
Необычная история.
instagram.com/michaelballackofficial
Год назад, летом 2021-го, Михаэль Баллак пережил страшную трагедию - сын экс-футболиста погиб, катаясь на квадроцикле.
Достаточно неожиданно, убитый горем отец нашел утешение у девушки своего сына.
С Софией Михаэль сблизился уже после несчастного случая.
Однако, сейчас они пара, которую не смущает разница в 24 года.
Они гуляют по магазинам в Берлине и посещали выставку Art Basel в Швейцарии, попадаясь на глаза папарации.
Судя по всему, у них все хорошо.
Да и сам Михаэль еще вполне себе неплохо виглядит.
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