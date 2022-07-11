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Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО

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Необычная история.

Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО

instagram.com/michaelballackofficial

UA-Футбол
Новина українською

Год назад, летом 2021-го, Михаэль Баллак пережил страшную трагедию - сын экс-футболиста погиб, катаясь на квадроцикле.

Достаточно неожиданно, убитый горем отец нашел утешение у девушки своего сына.

Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО - изображение 1

С Софией Михаэль сблизился уже после несчастного случая.

Однако, сейчас они пара, которую не смущает разница в 24 года.

Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО - изображение 2

Они гуляют по магазинам в Берлине и посещали выставку Art Basel в Швейцарии, попадаясь на глаза папарации.

Судя по всему, у них все хорошо.

Да и сам Михаэль еще вполне себе неплохо виглядит.

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В статье: Михаэль Баллак вТренде
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