Украинский писатель и музыкант стал лауреатом престижной немецкой премии
Признание для автора
УП
Сергей Жадан - один из самых известных современных украинских писателей и поэтов.
Кроме того, известен он еще и как активист-волонтер.
Сейчас автор получил признание не только в пределах страны, но и в Европе.
Жадан стал лауреатом премии Ханны Арендт 2022 года за политическое мышление.
Жюри признало Жадана прекрасным рассказчиком , продолжающим традиции центральноевропейской литературы и одновременно революционизирующим ее. В заявлении жюри говорится:
"Понимание, которое Сергей Жадан дает своим читателям об украинском обществе, и то, как он говорит о выживании на войне (2014 года), является уникальным для современной европейской общественной литературы.
Из его книг читатели узнают, как масса разбитых людей, травмированных войной и нищетой , снова и снова растет в знак солидарности с гражданской энергией . Жадан не просто описывает украинский мир, он помогает понять его , во всем его хаосе, страданиях и человечности. Такой вид повествования, в котором рассказчик не хозяин, а такой, как все, застрявший посреди хаоса будней и ищущий выход, тоже представлен и в музыкальном мире, который создают Жадан и его панк-группа "Жадан і собаки".
В то же время Жадан — великий гражданин в арендтовском смысле, который заботится об обществе, в котором живет и работает, активно помогая гражданам не падать духом в условиях российской агрессивной войны".
Награда будет вручена в пятницу, 2 декабря 2022 года, в 18:00 в исторической ратуше Свободного ганзейского города Бремена.
Премия Ханны Арендт присуждается городом Бременом и Фондом Генриха Бёлля и составляет 10 000 евро. Она присуждается людям, которые берут на себя "риск публичности" благодаря смелому вмешательству.
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