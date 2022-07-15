Украинский писатель и музыкант стал лауреатом престижной немецкой премии

Сергей Жадан - один из самых известных современных украинских писателей и поэтов.

Кроме того, известен он еще и как активист-волонтер.

Сейчас автор получил признание не только в пределах страны, но и в Европе.

Жадан стал лауреатом премии Ханны Арендт 2022 года за политическое мышление.

Жюри признало Жадана прекрасным рассказчиком , продолжающим традиции центральноевропейской литературы и одновременно революционизирующим ее. В заявлении жюри говорится:

"Понимание, которое Сергей Жадан дает своим читателям об украинском обществе, и то, как он говорит о выживании на войне (2014 года), является уникальным для современной европейской общественной литературы. Из его книг читатели узнают, как масса разбитых людей, травмированных войной и нищетой , снова и снова растет в знак солидарности с гражданской энергией . Жадан не просто описывает украинский мир, он помогает понять его , во всем его хаосе, страданиях и человечности. Такой вид повествования, в котором рассказчик не хозяин, а такой, как все, застрявший посреди хаоса будней и ищущий выход, тоже представлен и в музыкальном мире, который создают Жадан и его панк-группа "Жадан і собаки". В то же время Жадан — великий гражданин в арендтовском смысле, который заботится об обществе, в котором живет и работает, активно помогая гражданам не падать духом в условиях российской агрессивной войны".

Награда будет вручена в пятницу, 2 декабря 2022 года, в 18:00 в исторической ратуше Свободного ганзейского города Бремена.

Премия Ханны Арендт присуждается городом Бременом и Фондом Генриха Бёлля и составляет 10 000 евро. Она присуждается людям, которые берут на себя "риск публичности" благодаря смелому вмешательству.