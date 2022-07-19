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Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО

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У украинцев новый герой.

Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Реактивные системы HIMARS появились в Украине относительно недавно, но уже успели проявить себя во всей красе.

Едва ли не каждый день появляются новые примеры работы этой техники, от которой просто горят огнем склады боеприпасов (и не только) рашистов.

Конечно же, в текущих условиях, появление песни про HIMARS - біло делом времени.

Символично, что ее автором стал Тарас Боровок - автор хита о Байрактаре.

Это тот случай, когда лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать.

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В статье: война с Россией
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