  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925

Новости
(4 голосов)

Усиление для команды!

Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925

instagram.com/metalist1925_kh

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" продолжает подготовку к новому сезону.

Это касается не только усиление в составе команды, но и в структуре клуба.

В прошлом месяце харьковчане представили новую ведущую клубных соцсетей.

Эффектная девушка Даша уже может быть многим знакома.

Красотка была в главной роли клипов Антона Вельбоя на песни "Вишні" та "Нозі босі".

Как видим, к работе в кадре девушке не привыкать и камера определенно ее любит.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде