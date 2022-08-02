Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
Усиление для команды!
instagram.com/metalist1925_kh
"Металлист 1925" продолжает подготовку к новому сезону.
Это касается не только усиление в составе команды, но и в структуре клуба.
В прошлом месяце харьковчане представили новую ведущую клубных соцсетей.
Эффектная девушка Даша уже может быть многим знакома.
Красотка была в главной роли клипов Антона Вельбоя на песни "Вишні" та "Нозі босі".
Как видим, к работе в кадре девушке не привыкать и камера определенно ее любит.
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