Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925

"Металлист 1925" продолжает подготовку к новому сезону.

Это касается не только усиление в составе команды, но и в структуре клуба.

В прошлом месяце харьковчане представили новую ведущую клубных соцсетей.

Эффектная девушка Даша уже может быть многим знакома.

Красотка была в главной роли клипов Антона Вельбоя на песни "Вишні" та "Нозі босі".

Как видим, к работе в кадре девушке не привыкать и камера определенно ее любит.