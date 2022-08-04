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Россияне устроили паломничество к магазину одежды перед выходом бренда из рф. ВИДЕО

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Надо же куда-то тратить деньги за погибших родственников.

Россияне устроили паломничество к магазину одежды перед выходом бренда из рф. ВИДЕО

Флаг

UA-Футбол
Новина українською

Как любят повторять лидеры псевдогосударства рф, санкции делают страну только сильнее.

Однако, народ тут же опровергает этот тезис в самом диком виде.

Жители "сверхдержавы" устроили паломничество в магазин H&M, который ненадолго открылся для распродажи остатков перед окончательным выходом с рынка.

А почему не "Беларусский трикотаж"?

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В статье: война с Россией
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