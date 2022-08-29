Страшно смотреть. Как сейчас выглядит форвард Дортмунда, борющийся с опухолью яичка. ФОТО
Здоровья игроку!
instagram.com/sebastien.haller
Карьєра Себатьена Алле только взяла новый виток - после успешного периода в "Аяксе", игрок приехал в "Боруссию" из Дортмунда заменять не кого-нибудь, а Эрлинга Холанда.
Но внезапно обнаруженная опухаль яичка нарушила все планы.
На этих выходных "шершни" обыграли "Герту" благодаря голу Антони Модеста, который приехал заменять уже самого Алле.
А жена Себастьена опубликовала в своем инстаграме фото мужа во время просмотра матча.
Хочется пожелать футболиста только здоровья - бомбардирские подвиги его еще обязательно дождутся.
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