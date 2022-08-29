Страшно смотреть. Как сейчас выглядит форвард Дортмунда, борющийся с опухолью яичка. ФОТО

Карьєра Себатьена Алле только взяла новый виток - после успешного периода в "Аяксе", игрок приехал в "Боруссию" из Дортмунда заменять не кого-нибудь, а Эрлинга Холанда.

Но внезапно обнаруженная опухаль яичка нарушила все планы.

На этих выходных "шершни" обыграли "Герту" благодаря голу Антони Модеста, который приехал заменять уже самого Алле.

А жена Себастьена опубликовала в своем инстаграме фото мужа во время просмотра матча.

Хочется пожелать футболиста только здоровья - бомбардирские подвиги его еще обязательно дождутся.