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Страшно смотреть. Как сейчас выглядит форвард Дортмунда, борющийся с опухолью яичка. ФОТО

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Здоровья игроку!

Страшно смотреть. Как сейчас выглядит форвард Дортмунда, борющийся с опухолью яичка. ФОТО

instagram.com/sebastien.haller

UA-Футбол
Новина українською

Карьєра Себатьена Алле только взяла новый виток - после успешного периода в "Аяксе", игрок приехал в "Боруссию" из Дортмунда заменять не кого-нибудь, а Эрлинга Холанда.

Но внезапно обнаруженная опухаль яичка нарушила все планы.

На этих выходных "шершни" обыграли "Герту" благодаря голу Антони Модеста, который приехал заменять уже самого Алле.

А жена Себастьена опубликовала в своем инстаграме фото мужа во время просмотра матча.

Страшно смотреть. Как сейчас выглядит форвард Дортмунда, борющийся с опухолью яичка. ФОТО - изображение 1

Хочется пожелать футболиста только здоровья - бомбардирские подвиги его еще обязательно дождутся.

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В статье: Себастьен Аллер вТренде
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