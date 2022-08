Лапорта пришел на матч Барселоны с синяком под глазом. Интернет уже кишит мэмами

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта посетил матч Ла Лиги против "Вальядолида" (4:0) с внушительным синяком под правым глазом.

Сам функционер назвал его следствием "бытового несчастного случая", но у пользователей Twitter на этот счет свое мнение. Например, есть предположение, что Лапорта подрался с Хавьером Тебасом при попытке поскорее зарегистрировать на сезон Жюля Кунде.

Did La Liga review our finances so we could register Kounde or did Laporta just go 12 rounds with Tebas? pic.twitter.com/o9EqppSLo0