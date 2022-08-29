Лапорта пришел на матч Барселоны с синяком под глазом. Интернет уже кишит мэмами
Минутка юмора
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto via
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта посетил матч Ла Лиги против "Вальядолида" (4:0) с внушительным синяком под правым глазом.
Сам функционер назвал его следствием "бытового несчастного случая", но у пользователей Twitter на этот счет свое мнение. Например, есть предположение, что Лапорта подрался с Хавьером Тебасом при попытке поскорее зарегистрировать на сезон Жюля Кунде.
Did La Liga review our finances so we could register Kounde or did Laporta just go 12 rounds with Tebas? pic.twitter.com/o9EqppSLo0— total Barça (@totalBarca) August 28, 2022
Другие считают, что президент "Барселоны" стал жертвой своего коллеги из "Вальядолида" - бывшего мадридиста Роналдо.
R9 is back at Camp Nou pic.twitter.com/oiQwnfusxb— GOAL (@goal) August 28, 2022
Есть также мнение, что фирменное празднование гола от Педри на сей раз было посвящено травмированному президенту.
Pedri dedicated his goal to Laporta. pic.twitter.com/qfCmX5eLrl— ㌌ ????????????. (@skyeed) August 28, 2022
Насчет способности Лапорты видеть все поле с подбитым глазом тоже высказывались сомнения.
Laporta viendo el partido. pic.twitter.com/XmVkS0eF4L— Tuan (@____tuan) August 28, 2022
Ну, и как же без шуток про "рычаги" - по мнению фанатов, Лапорта задействовал самый последний.
¿Le habrán metido un palancazo a Laporta en el ojo? pic.twitter.com/95SMaXG1fa— RØŠĘLL (@Rosell___) August 28, 2022
В общем, все весело в "Барселоне", а хорошее настроение - это всегда отличное подспорье для побед. Может, поэтому каталонцам вчера все давалось так легко, и они без труда разгромили соперника?
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