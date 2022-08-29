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Лапорта пришел на матч Барселоны с синяком под глазом. Интернет уже кишит мэмами

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Минутка юмора

Лапорта пришел на матч Барселоны с синяком под глазом. Интернет уже кишит мэмами

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto via

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта посетил матч Ла Лиги против "Вальядолида" (4:0) с внушительным синяком под правым глазом.

Сам функционер назвал его следствием "бытового несчастного случая", но у пользователей Twitter на этот счет свое мнение. Например, есть предположение, что Лапорта подрался с Хавьером Тебасом при попытке поскорее зарегистрировать на сезон Жюля Кунде.

Другие считают, что президент "Барселоны" стал жертвой своего коллеги из "Вальядолида" - бывшего мадридиста Роналдо.

Есть также мнение, что фирменное празднование гола от Педри на сей раз было посвящено травмированному президенту.

Насчет способности Лапорты видеть все поле с подбитым глазом тоже высказывались сомнения.

Ну, и как же без шуток про "рычаги" - по мнению фанатов, Лапорта задействовал самый последний.

В общем, все весело в "Барселоне", а хорошее настроение - это всегда отличное подспорье для побед. Может, поэтому каталонцам вчера все давалось так легко, и они без труда разгромили соперника?

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Роналдо
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