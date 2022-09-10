Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО

Вчера стало известно, что Максим Белый официально стал футболистом "Черноморца".

Пока точно не известно, успеет ли бывший вице-капитан Руха усилить защиту "моряков" сегодня против "Шахтера".

Однако, точно известно, что армия вторых половинок одесситов пополнилась красоткой Анастасией.

Супруги уже давно вместе и сейчас девушка занимается воспитанием двоих детей.

Но не забывает и про себя - выглядит Настя прекрасно!