Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Заряжаемся позитивом.
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Вчера "Днепр-1" уверенно одержал первую победу в еврокубках, обыграв кипрский "Аполлон".
Это большой успех для всей команды, в том числе и для ее капитана Александра Сватка.
Защитника украинской команды с трибун часто поддерживает его жена Дарья.
Девушка очень популярна в соцсетях (почти 100 тысяч подписчиков в инстаграме), где регулярно публикует яркие фото и видео.
Даша - настоящий заряд позитива.
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
16.09.2022 в 10:16
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