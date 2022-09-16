Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО

Вчера "Днепр-1" уверенно одержал первую победу в еврокубках, обыграв кипрский "Аполлон".

Это большой успех для всей команды, в том числе и для ее капитана Александра Сватка.

Защитника украинской команды с трибун часто поддерживает его жена Дарья.

Девушка очень популярна в соцсетях (почти 100 тысяч подписчиков в инстаграме), где регулярно публикует яркие фото и видео.

Даша - настоящий заряд позитива.