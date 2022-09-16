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Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО

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(5 голосов)

Заряжаемся позитивом.

Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО

instagram.com/daa_dii_

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Днепр-1" уверенно одержал первую победу в еврокубках, обыграв кипрский "Аполлон".

Это большой успех для всей команды, в том числе и для ее капитана Александра Сватка.

Защитника украинской команды с трибун часто поддерживает его жена Дарья.

Девушка очень популярна в соцсетях (почти 100 тысяч подписчиков в инстаграме), где регулярно публикует яркие фото и видео.

Даша - настоящий заряд позитива.

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В статье: СК Днепр-1 вТренде
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
16.09.2022 в 10:16
Гола і губата - проститутка?
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