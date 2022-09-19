Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО

Джованни Симеоне продолжает прокладывать свой путь к славе в европейском футболе.

Сын Диего Симеоне уже имеет на своем счету более 60 голов в Серии А, что и привлекло внимание "Наполи".

В новой команде аргентинец адаптировался легко: уже успел забить дебютный гол в ЛЧ "Ливерпулю", а вчера закопал "Милан" победным голом.

Взятие ворот миланского гранда футболист отметил воздушним поцелуем, который адрессовался его главной фанатке.

Главная фанатка форварда, наряду с его отцом - это жена Джованни Джулия.

Красотка-модель имеет почти 50 тысяч поклонников в инстаграме и постоянно радует их яркими фото.