Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
Вчера в их семье был праздник.
instagram.com/giuliacoppini
Джованни Симеоне продолжает прокладывать свой путь к славе в европейском футболе.
Сын Диего Симеоне уже имеет на своем счету более 60 голов в Серии А, что и привлекло внимание "Наполи".
В новой команде аргентинец адаптировался легко: уже успел забить дебютный гол в ЛЧ "Ливерпулю", а вчера закопал "Милан" победным голом.
Взятие ворот миланского гранда футболист отметил воздушним поцелуем, который адрессовался его главной фанатке.
Главная фанатка форварда, наряду с его отцом - это жена Джованни Джулия.
Красотка-модель имеет почти 50 тысяч поклонников в инстаграме и постоянно радует их яркими фото.
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