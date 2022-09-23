Конец мыльной оперы? Ванда Нара снова объявила о расставании с Икарди

Аргентинский форвард Мауро Икарди и его жена Ванда Нара, кажется, расстались окончательно.

Вчера Нара опубликовала в Instagram текст, в котором призвала больше не тревожить ни ее, ни их общих детей этой темой.

"Мне очень больно переживать этот момент. Но, учитывая спекуляции в СМИ, будет лучше, если все узнают это от меня. Больше мне сказать на эту тему нечего, и я не хочу вдаваться в подробности нашего расставания. Пожалуйста, прошу понять не только меня, но и наших детей".

Отметим, что Нара еще в 2021 году уличила Икарди в измене, после чего пару постоянно лихорадило - они то расставались, то съезжались вновь. Последний раз слухи об их разводе появлялись в СМИ в начале августа.

Вместе Нара и Икарди проживали с 2014 года; у них двое дочерей. Еще трое детей у Нары осталось от предыдущих отношений с другим футболистом Макси Лопесом.