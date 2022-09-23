Конец мыльной оперы? Ванда Нара снова объявила о расставании с Икарди
Новый поворот в жизни самой скандальной пары мирового футбола
Фото: instagram.com/mauroicardi
Аргентинский форвард Мауро Икарди и его жена Ванда Нара, кажется, расстались окончательно.
Вчера Нара опубликовала в Instagram текст, в котором призвала больше не тревожить ни ее, ни их общих детей этой темой.
"Мне очень больно переживать этот момент. Но, учитывая спекуляции в СМИ, будет лучше, если все узнают это от меня. Больше мне сказать на эту тему нечего, и я не хочу вдаваться в подробности нашего расставания. Пожалуйста, прошу понять не только меня, но и наших детей".
Отметим, что Нара еще в 2021 году уличила Икарди в измене, после чего пару постоянно лихорадило - они то расставались, то съезжались вновь. Последний раз слухи об их разводе появлялись в СМИ в начале августа.
Вместе Нара и Икарди проживали с 2014 года; у них двое дочерей. Еще трое детей у Нары осталось от предыдущих отношений с другим футболистом Макси Лопесом.
На фоне семейных скандалов карьера Мауро стремительно покатилась вниз - в прошлом сезоне он забил лишь 5 голов за "ПСЖ" и недавно был отправлен
с глаз долой в аренду в "Галатасарай".
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