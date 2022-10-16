Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
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В чемпионате Мексики пора решающих матчей. В первом поединке четвертьфинала плей-офф "Тигрес" встречался с "Пачукой". Судьбу встречи решил единственный гол, забитый французским ветераном Андре-Пьером Жиньяком на 88-й минуте с пенальти. Впрочем, эта игра привлекла внимание всей страны отнюдь не своим результатом.
Одна из болельщиц "Тигреса" отпраздновала гол своего любимца, подняв футболку и обнажив грудь.
Этот эпизод был снят на видео и мгновенно распространился в социальных сетях, вызвав всевозможные комментарии и реакцию пользователей. Интересно, что группа мужчин, ставших свидетелями эпизода, воспользовалась возможностью сфотографироваться с женщиной, личность которой пока не установлена.
Видео, конечно, стало вирусным, и наверняка будет вдохновлять "Тигрес" в ответном матче, который состоится в ночь на понедельник.
Algo inesperado pasó durante el partido de 4tos Tigres vs Pachuca en el Estadio Universitario en el gol de André-Pierre Gignac. pic.twitter.com/KTb1fvgDAN— :.:.:.:FAFHOO:.:.:.: (@Fafhoo) October 14, 2022
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