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Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+

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(1 голосов)

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Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+

Новина українською

В чемпионате Мексики пора решающих матчей. В первом поединке четвертьфинала плей-офф "Тигрес" встречался с "Пачукой". Судьбу встречи решил единственный гол, забитый французским ветераном Андре-Пьером Жиньяком на 88-й минуте с пенальти. Впрочем, эта игра привлекла внимание всей страны отнюдь не своим результатом.

Одна из болельщиц "Тигреса" отпраздновала гол своего любимца, подняв футболку и обнажив грудь.

Этот эпизод был снят на видео и мгновенно распространился в социальных сетях, вызвав всевозможные комментарии и реакцию пользователей. Интересно, что группа мужчин, ставших свидетелями эпизода, воспользовалась возможностью сфотографироваться с женщиной, личность которой пока не установлена.

Видео, конечно, стало вирусным, и наверняка будет вдохновлять "Тигрес" в ответном матче, который состоится в ночь на понедельник.

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В статье: Андре-Пьер Жиньяк УАНЛ Тигрес (Мексика)
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
16.10.2022 в 18:52
можуть їй і червону картку дати
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филанкрот (donetsk)
16.10.2022 в 18:51
А это сисяс разрешено правилами или нет?
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