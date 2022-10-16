Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+

В чемпионате Мексики пора решающих матчей. В первом поединке четвертьфинала плей-офф "Тигрес" встречался с "Пачукой". Судьбу встречи решил единственный гол, забитый французским ветераном Андре-Пьером Жиньяком на 88-й минуте с пенальти. Впрочем, эта игра привлекла внимание всей страны отнюдь не своим результатом.

Одна из болельщиц "Тигреса" отпраздновала гол своего любимца, подняв футболку и обнажив грудь.

Этот эпизод был снят на видео и мгновенно распространился в социальных сетях, вызвав всевозможные комментарии и реакцию пользователей. Интересно, что группа мужчин, ставших свидетелями эпизода, воспользовалась возможностью сфотографироваться с женщиной, личность которой пока не установлена.

Видео, конечно, стало вирусным, и наверняка будет вдохновлять "Тигрес" в ответном матче, который состоится в ночь на понедельник.