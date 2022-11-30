Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
Источник вдохновения бомбардира
instagram.com/noavdbij
Коди Гакпо - главное открытие чемпионата мира в Катаре.
Форвард сборной Нидерландов забивает в каждом матче и уже делит первенство в споре бомбардиров с Мбаппе и Валенсией (по 3 гола).
Конечно же, паралельно возникла волна разговоров о клубном будущем игрока ПСВ, которым заинтересовались ТОП-клубы.
Сегодня знакомимся с Ноа - девушкой футболиста, за которого уже очень скоро заплатят десятки миллионов евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Глава Еврокомиссии назвала страшную цифру потерь ВСУ в войне с Россией
- Стал известен характер травмы Пулишича
- Польша - Аргентина: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн