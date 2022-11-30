Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО

Коди Гакпо - главное открытие чемпионата мира в Катаре.

Форвард сборной Нидерландов забивает в каждом матче и уже делит первенство в споре бомбардиров с Мбаппе и Валенсией (по 3 гола).

Конечно же, паралельно возникла волна разговоров о клубном будущем игрока ПСВ, которым заинтересовались ТОП-клубы.

Сегодня знакомимся с Ноа - девушкой футболиста, за которого уже очень скоро заплатят десятки миллионов евро.