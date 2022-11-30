 Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО ᐉ UA-Футбол
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Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО

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Источник вдохновения бомбардира

Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО

instagram.com/noavdbij

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Коди Гакпо - главное открытие чемпионата мира в Катаре.

Форвард сборной Нидерландов забивает в каждом матче и уже делит первенство в споре бомбардиров с Мбаппе и Валенсией (по 3 гола).

Конечно же, паралельно возникла волна разговоров о клубном будущем игрока ПСВ, которым заинтересовались ТОП-клубы.

Сегодня знакомимся с Ноа - девушкой футболиста, за которого уже очень скоро заплатят десятки миллионов евро.

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В статье: вТренде Чемпионат мира 2022 Коди Гакпо
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