Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО

Лионель Месси в шаге от покорения последней вершины, которая до сих пор ему не покорилась - титул чемпиона мира.

Уже сегодня великолепный аргентинец выведет свою команду на бой с действующими чемпионами - французами.

Абсолютно каждый матч на трибунах можно увидеть всю семью Лео во главе с женой игрока Антонеллой Рокуццо.

Фотографы, конечно же, не упускают возможности поймать красотку в кадр.

Знакомиться с ней нет смысла - просто наслаждаемся красотой лучшей половины лучшего игрока планеты.