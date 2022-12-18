Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
Фотографы всегда ищут ее на трибунах
instagram.com/antonelaroccuzzo
Лионель Месси в шаге от покорения последней вершины, которая до сих пор ему не покорилась - титул чемпиона мира.
Уже сегодня великолепный аргентинец выведет свою команду на бой с действующими чемпионами - французами.
Абсолютно каждый матч на трибунах можно увидеть всю семью Лео во главе с женой игрока Антонеллой Рокуццо.
Фотографы, конечно же, не упускают возможности поймать красотку в кадр.
Знакомиться с ней нет смысла - просто наслаждаемся красотой лучшей половины лучшего игрока планеты.
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 15:27
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