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Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО

Новости
Обновлено
(2 голосов)

Фотографы всегда ищут ее на трибунах

Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО

instagram.com/antonelaroccuzzo

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси в шаге от покорения последней вершины, которая до сих пор ему не покорилась - титул чемпиона мира.

Уже сегодня великолепный аргентинец выведет свою команду на бой с действующими чемпионами - французами.

Абсолютно каждый матч на трибунах можно увидеть всю семью Лео во главе с женой игрока Антонеллой Рокуццо.

Фотографы, конечно же, не упускают возможности поймать красотку в кадр.

Знакомиться с ней нет смысла - просто наслаждаемся красотой лучшей половины лучшего игрока планеты.

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В статье: Лионель Месси вТренде Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 15:27
Она не красивая, она миловидная.
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