Когда Мальдивы отменяются. Как Цыганков вкалывает в тренажерном зале во время отпуска. ВИДЕО

Многие украинские футболисты были вынуждены пересмотреть свои привычные планы на зимние отпуска.

Игрока не имеют права покидать пределы страны без веских причин (бронзовый загар - не из таких).

И хоть это правило, как всегда, распространяется не на всех - большинство все же ищет себе занятие в Украине.

К примеру, Виктор Цыганков решил конкретно взяться за свою физическую форму.

Лидер киевского "Динамо" регулярно делится фото и видео из тренажерного зала.

Как оцените успехи игрока?