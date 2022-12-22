Когда Мальдивы отменяются. Как Цыганков вкалывает в тренажерном зале во время отпуска. ВИДЕО
Просто машина
фото - ФК Динамо Київ
Многие украинские футболисты были вынуждены пересмотреть свои привычные планы на зимние отпуска.
Игрока не имеют права покидать пределы страны без веских причин (бронзовый загар - не из таких).
И хоть это правило, как всегда, распространяется не на всех - большинство все же ищет себе занятие в Украине.
К примеру, Виктор Цыганков решил конкретно взяться за свою физическую форму.
Лидер киевского "Динамо" регулярно делится фото и видео из тренажерного зала.
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