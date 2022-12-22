Известная актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви к Месси

Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась в любви к нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси. 53-летняя женщина подчеркнула, что её супруг, 78-летний актёр Майкл Дуглас, не против пристрастия жены к футболисту.

"Я болею за "ПСЖ", люблю французский язык и говорю на нём. Моё сердце принадлежит вам [французам]. Но вы должны меня понять: я люблю Месси! Что самое замечательное — мой муж не против этого. Он не обращает внимания на мои плакаты с изображением Месси по всему дому. Супер-круто!" — написала Зета-Джонс в соцсетях.