Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
Вот это решение проблемы
Photo By Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images
Грег Холфорд - известный в английском футболе персонаж.
Фактурный (193 см) защитник много выступал на всех уровнях, включая АПЛ в составе "Вулверхэмптона".
Сейчас 38-летний футболист доигрывает в любительской команде "Хештэг Юнайтед".
Однако, на днях английская общественность снова вспомнила о Греге.
Игрок опубликовал в своем твиттере видео, на котором он выбрасывает из окна вещи своей бывшей девушки.
Been far far to long but finally clearing out the cheating c**t ex stuff. pic.twitter.com/HGAzfgcCx4— Greg Halford (@GregHalford15) January 21, 2023
Причиной ссоры стала измена.
Видео стало вирусным и сейчас имеет уже более 600 тысяч просмотров.
Среди самых забавных коментариев выделяются шутки о том, что бросок футболиста не стал хуже.
U always had a decent throw!— Matt Storer NFFC (@nipperstorer89) January 21, 2023
Во времена активной карьеры, Холфорд отличался умением далеко вбрасывать мяч из аутов.
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