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Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО

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(1 голосов)

Вот это решение проблемы

Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО

Photo By Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Грег Холфорд - известный в английском футболе персонаж.

Фактурный (193 см) защитник много выступал на всех уровнях, включая АПЛ в составе "Вулверхэмптона".

Сейчас 38-летний футболист доигрывает в любительской команде "Хештэг Юнайтед".

Однако, на днях английская общественность снова вспомнила о Греге.

Игрок опубликовал в своем твиттере видео, на котором он выбрасывает из окна вещи своей бывшей девушки.

Причиной ссоры стала измена.

Видео стало вирусным и сейчас имеет уже более 600 тысяч просмотров.

Среди самых забавных коментариев выделяются шутки о том, что бросок футболиста не стал хуже.

Во времена активной карьеры, Холфорд отличался умением далеко вбрасывать мяч из аутов.

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В статье: Английская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (3)
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Oohhmee (Винница)
22.01.2023 в 12:55
Новини найвищого рівнЯ
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0
0
nadobi (Полтава)
22.01.2023 в 12:03
Блин, как же они любят коробочки
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0
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nadobi (Полтава)
22.01.2023 в 12:04
А у нас бы морду набил и успокоился, а там нельзя
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0
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