Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО

Грег Холфорд - известный в английском футболе персонаж.

Фактурный (193 см) защитник много выступал на всех уровнях, включая АПЛ в составе "Вулверхэмптона".

Сейчас 38-летний футболист доигрывает в любительской команде "Хештэг Юнайтед".

Однако, на днях английская общественность снова вспомнила о Греге.

Игрок опубликовал в своем твиттере видео, на котором он выбрасывает из окна вещи своей бывшей девушки.

Been far far to long but finally clearing out the cheating c**t ex stuff. pic.twitter.com/HGAzfgcCx4