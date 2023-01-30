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Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО

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Актер неистово поддерживал свою команду

Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО

instagram.com/vancityreynolds

UA-Футбол
Новина українською

Вряд ли много найдется людей, которые не знают Райана Рейнольдса.

Звезда молодежных комедий нулевых и исполнитель роли Дэдпула, вместе со своим товарищем Робом Макэлхенни, приобрели скромный "Рексем" из пятого английского дивизиона за 2 миллиона фунтов еще в 2020 году.

В прошлом сезоне команде буквально немного не хватило для повышения в Лигу 2, но в текущей кампании "красные драконы" уверенно лидируют в турнирной таблице.

А еще вчера команда имела возможность выйти в 1/8 финала Кубка Англии.

В соперниках был грозный "Шеффилд Юнайтед" из Чемпионшипа, который совсем недавно выступал в АПЛ.

Для такого события звездные владельцы даже прилетели из США.

Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО - изображение 1Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО - изображение 2Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО - изображение 3

На трибунах в целом было не протолкнуться от звезд: Рейнольдс позировал с Аланом Ширером и Марком Хьюзом, а также подарил футболку "Рексема" Гари Линекеру.

Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО - изображение 4

Было бы очень неприятно, если бы сам матч разочаровал.

Однако, все случилось так, как нужно - в лучших традициях Голливуда.

"Рексем" дал настоящий бой более статусному сопернику и был на волоске от успеха, когда лучший бомбардир этого розыгрыша КА Пол Маллин сделал счет 3:2 на 86 минуте.

Но на пятой добавленной минуте Джон Иган после стандарта сравнял счет и перенес выяснение отношений на матч-переигровку на "Брэмолл Лейн" - стадионе "клинков".

Эмоции владельца скромной команды тут же разлетелись по сети.

Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО - изображение 5Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО - изображение 6Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО - изображение 7

Сказать, что Рейнольдс выложился полностью и был опустошен после неудачи - не сказать ничего.

Конечно же, билеты на второй раунд этой дуэли будут распроданы моментально.

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