Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
Актер неистово поддерживал свою команду
instagram.com/vancityreynolds
Вряд ли много найдется людей, которые не знают Райана Рейнольдса.
Звезда молодежных комедий нулевых и исполнитель роли Дэдпула, вместе со своим товарищем Робом Макэлхенни, приобрели скромный "Рексем" из пятого английского дивизиона за 2 миллиона фунтов еще в 2020 году.
В прошлом сезоне команде буквально немного не хватило для повышения в Лигу 2, но в текущей кампании "красные драконы" уверенно лидируют в турнирной таблице.
А еще вчера команда имела возможность выйти в 1/8 финала Кубка Англии.
В соперниках был грозный "Шеффилд Юнайтед" из Чемпионшипа, который совсем недавно выступал в АПЛ.
Для такого события звездные владельцы даже прилетели из США.
На трибунах в целом было не протолкнуться от звезд: Рейнольдс позировал с Аланом Ширером и Марком Хьюзом, а также подарил футболку "Рексема" Гари Линекеру.
Было бы очень неприятно, если бы сам матч разочаровал.
Однако, все случилось так, как нужно - в лучших традициях Голливуда.
"Рексем" дал настоящий бой более статусному сопернику и был на волоске от успеха, когда лучший бомбардир этого розыгрыша КА Пол Маллин сделал счет 3:2 на 86 минуте.
Но на пятой добавленной минуте Джон Иган после стандарта сравнял счет и перенес выяснение отношений на матч-переигровку на "Брэмолл Лейн" - стадионе "клинков".
Эмоции владельца скромной команды тут же разлетелись по сети.
Сказать, что Рейнольдс выложился полностью и был опустошен после неудачи - не сказать ничего.
Конечно же, билеты на второй раунд этой дуэли будут распроданы моментально.
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