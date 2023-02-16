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Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру

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Клуб в ярости

Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру

nstagram.com/laureraccuzo_

UA-Футбол
Новина українською

"Ницца" возрождается и рвется в еврокубки под руководством нового тренера Дидье Дигара.

Однако, не успехи на поле внезапно вывели клуб на первые полосы газет.

В интернете поднялась волна обсуждения поступка местной порнозвезды Лауры Роккузо.

Девушка договорилась о свидании с обычным парнем в соцсетях, а потом они занялись интимом в туалете стадиона "орлят".

Все бы ничего, но Лаура записала все на видео.

Клуб тут же обратился в полицию по факту осквернения чести из арены, которое имело место быть еще в январе.

Впрочем, молодым людям светит максимум штраф, на который девушка готова была пойти ради хайпа и славы.

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В статье: Ницца Лига 1 вТренде
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