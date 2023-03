Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО

"Венеция" недолго гостевала в Серии А, скорее запомнившись яркими комплектами формы, а не достижениями на поле.

Женская команда клуба тоже звезд с неба не хватает, но особое внимание привлекает.

Эффектную форму команды носит не менее эффектная красотка Агата Изабелла Кентассо.

Футболистка - звезда соцсетей, где имеет немало поклонников, которых регулярно балует горячими фото.

Сердце спортсменки занято также футболистом - полузащитником полу-профессионального "Робеганезе" Андреа Мильорини.

Впрочем, наслаждаться красотой Агаты это не мешает.

