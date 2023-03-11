Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
Дневная доза позитива
instagram.com/agataisabelva
"Венеция" недолго гостевала в Серии А, скорее запомнившись яркими комплектами формы, а не достижениями на поле.
Женская команда клуба тоже звезд с неба не хватает, но особое внимание привлекает.
Эффектную форму команды носит не менее эффектная красотка Агата Изабелла Кентассо.
#ThrowbackThursday pic.twitter.com/f4aAUZFt7R— Agata Isabella Centasso (@AgataCentasso) February 23, 2023
Футболистка - звезда соцсетей, где имеет немало поклонников, которых регулярно балует горячими фото.
Сердце спортсменки занято также футболистом - полузащитником полу-профессионального "Робеганезе" Андреа Мильорини.
Впрочем, наслаждаться красотой Агаты это не мешает.
Let's kick off the New Year! pic.twitter.com/FEgmjYthgf— Agata Isabella Centasso (@AgataCentasso) January 1, 2023
#Sardinia pic.twitter.com/BCgeUeV889— Agata Isabella Centasso (@AgataCentasso) August 9, 2022
#summertime #friendship pic.twitter.com/ZoVpilYrbR— Agata Isabella Centasso (@AgataCentasso) July 15, 2022
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