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Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО

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Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО

instagram.com/agataisabelva

UA-Футбол
Новина українською

"Венеция" недолго гостевала в Серии А, скорее запомнившись яркими комплектами формы, а не достижениями на поле.

Женская команда клуба тоже звезд с неба не хватает, но особое внимание привлекает.

Эффектную форму команды носит не менее эффектная красотка Агата Изабелла Кентассо.

Футболистка - звезда соцсетей, где имеет немало поклонников, которых регулярно балует горячими фото.

Сердце спортсменки занято также футболистом - полузащитником полу-профессионального "Робеганезе" Андреа Мильорини.

Впрочем, наслаждаться красотой Агаты это не мешает.

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В статье: вТренде Венеция
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