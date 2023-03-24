Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
Пара была вместе почти восемь лет
instagram.com/joanasanz
Похоже, веселый и беззаботный нрав Дани Алвеша все же сыграл с ним злую шутку.
Бразилец обвиняется в изнасиловании и находится под стражей.
Скандал вокруг имени футболиста стал последней каплей для его жены Джоаны Санс, которая подала на развод.
Девушку не так сложно понять.
30-летняя супермодель построила потрясающую карьеру, принимает участие в показах и является лицом мировых брендов, являясь при этом лидером мнений (почти миллион подписчиков в инстаграме, собственная модельная школа).
Муж, который подозревается не только в измене, но и в изнасиловании - темное пятно на репутации, которую красотка выстраивала годами.
Именно потому она мотивировала свое решение словами: "Я люблю его и всегда буду любить, кто бы что ни говорил. Но также я очень люблю, уважаю и ценю себя. Перед вами сильная женщина, переходящая к следующему этапу своей жизни".
На фоне всей этой истории, красотка опубликовала фото в купальнике на отдыхе.
"Сосредоточьтесь на том, что приносит вам пользу, что заставляет вас двигаться вперед. Окружите себя людьми, которые хотят, чтобы вы были лучшими", - подписала публикацию модель.
Намек очевиден.
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