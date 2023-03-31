В Бельгии футболист влетел на машине в спортзал, в котором несколько минут назад занимались дети. ФОТО

Софьян Кьюин - один из лидеров бельгийского "Лёвена".

В этом сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 20 матчах.

Однако, в ближайшее время он вряд ли выйдет на поле.

Футболист потерял управление за рулем и на полной скорости влетел в стену спортзала.

Машину вынесло буквально на середину помещения.

ФОТО: Steph Pictures

Сообщается, что в здании были дети, но они покинули зал несколькими минутами ранее.

Сам же Софьян доставлен в больницу, врачи говорят, что его состояние "не опасно для жизни".