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В Бельгии футболист влетел на машине в спортзал, в котором несколько минут назад занимались дети. ФОТО

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К счастью, дети не пострадали

В Бельгии футболист влетел на машине в спортзал, в котором несколько минут назад занимались дети. ФОТО

Plumb Images/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Софьян Кьюин - один из лидеров бельгийского "Лёвена".

В этом сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 20 матчах.

Однако, в ближайшее время он вряд ли выйдет на поле.

Футболист потерял управление за рулем и на полной скорости влетел в стену спортзала.

Машину вынесло буквально на середину помещения.

В Бельгии футболист влетел на машине в спортзал, в котором несколько минут назад занимались дети. ФОТО - изображение 1
ФОТО: Steph Pictures

Сообщается, что в здании были дети, но они покинули зал несколькими минутами ранее.

Сам же Софьян доставлен в больницу, врачи говорят, что его состояние "не опасно для жизни".

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