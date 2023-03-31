В Бельгии футболист влетел на машине в спортзал, в котором несколько минут назад занимались дети. ФОТО
К счастью, дети не пострадали
Plumb Images/Getty Images
Софьян Кьюин - один из лидеров бельгийского "Лёвена".
В этом сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 20 матчах.
Однако, в ближайшее время он вряд ли выйдет на поле.
Футболист потерял управление за рулем и на полной скорости влетел в стену спортзала.
Машину вынесло буквально на середину помещения.
ФОТО: Steph Pictures
Сообщается, что в здании были дети, но они покинули зал несколькими минутами ранее.
Сам же Софьян доставлен в больницу, врачи говорят, что его состояние "не опасно для жизни".
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