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Товарищ Месси по сборной Аргентины сделал огромное тату с изображением Лео. ФОТО

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История любви, которую мы не знаем

Товарищ Месси по сборной Аргентины сделал огромное тату с изображением Лео. ФОТО

Mohammad Karamali/Defodi Images via Getty Images

UA-Футбол
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Николас Отаменди и Лионель Месси дружат уже много лет.

Чувства защитника "Бенфики" к товарищу по сборной, похоже, настолько теплые, что он решил увековечить изображение Лео на себе.

Отеменди сделал татуировку аргентинской легенды с кубком мира, который команда завоевала в Катаре в прошлом году.

Впрочем, чего только не понарисовано на Николасе, просто полюбуйтесь.

Товарищ Месси по сборной Аргентины сделал огромное тату с изображением Лео. ФОТО - изображение 1

Как вам такое тату?

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В статье: Лионель Месси Николас Отаменди вТренде
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