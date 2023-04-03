Товарищ Месси по сборной Аргентины сделал огромное тату с изображением Лео. ФОТО

Николас Отаменди и Лионель Месси дружат уже много лет.

Чувства защитника "Бенфики" к товарищу по сборной, похоже, настолько теплые, что он решил увековечить изображение Лео на себе.

Отеменди сделал татуировку аргентинской легенды с кубком мира, который команда завоевала в Катаре в прошлом году.

Впрочем, чего только не понарисовано на Николасе, просто полюбуйтесь.

Как вам такое тату?