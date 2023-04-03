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"Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО

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Девушка заявила, что что изгнание русских попов из Киево-Печерской Лавры – это вопрос национальной безопасности.

"Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО

скриншот

Новина українською

На днях в сети стало набирать популярности видео, на котором девушка в комментарии одному из каналов эмоционально высказалась о событиях вокруг УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Девушка заявила, что она из Мариуполя, и что изгание русских попов из Киево-Печерской Лавры – это вопрос национальной безопасности.

Как оказалось, такую смелую позицию высказывала девушка полузащитника донецкого "Шахтера" Дмитрия Топалова Ирина.

Ранее футболист опубликовал в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий с совместного отдыха с Ириной.

"Как их выгнать отсюда? Кто скажет, как их изгнать? Какая демократия, о чем вы? Здесь не может быть демократии. Это национальная безопасность, с*ка! Армия, мова, віра! Когда все это поймут? 90% людей старики, но есть и молодые. Я вообще от этого в шоке! Что они слушают, что они смотрят, чтобы молоть такую чушь – я просто не понимаю! Им этот, б**ть, я извиняюсь, патриарх Кирилл говорит: "Святая война, вперед, молодцы, убивайте".

Я из Мариуполя, у меня очень много убили друзей, знакомых, у меня ничего не осталось. Эти солдаты говорят эти молитвы на этом языке, их патриарх ведет на эту "святую" войну, они сейчас поют за него, какой он классный. Ну, что это? Как это? Как это может происходить? Я не понимаю, что им там впаривают? Почему их полиция не возьмет и не разгонит", — заявила Ирина.

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В статье: Шахтер (Донецк) Дмитрий Топалов
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.04.2023 в 18:52
Гарне та ще й розумне!!!Рідкість..
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