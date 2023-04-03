"Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО

На днях в сети стало набирать популярности видео, на котором девушка в комментарии одному из каналов эмоционально высказалась о событиях вокруг УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Девушка заявила, что она из Мариуполя, и что изгание русских попов из Киево-Печерской Лавры – это вопрос национальной безопасности.

Как оказалось, такую смелую позицию высказывала девушка полузащитника донецкого " Шахтера " Дмитрия Топалова Ирина.

Ранее футболист опубликовал в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий с совместного отдыха с Ириной.