Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
Братья встретились на Закарпатье
фото из соцсетей
Экс-форвард "
Встреча произошла
на Эльбе в закарпатском отеле в селе Каменица, перед завтрашним матчем "горняков" с "Металлистом".
Совместную фотографию опубликовал в своих социальных сетях экс-форвард "горняков".
"Рад видеть, мой брат!", – подписал Евгений фото в своих социальных сетях.
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