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Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО

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Братья встретились на Закарпатье

Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО

фото из соцсетей

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Экс-форвард "Шахтера" Евгений Селезнев встретился с защитником донецкой команды Ярославом Ракицким.

Встреча произошла на Эльбе в закарпатском отеле в селе Каменица, перед завтрашним матчем "горняков" с "Металлистом".

Совместную фотографию опубликовал в своих социальных сетях экс-форвард "горняков".

"Рад видеть, мой брат!", – подписал Евгений фото в своих социальных сетях.

Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО - изображение 1
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В статье: Ярослав Ракицкий Евгений Селезнев Шахтер (Донецк)
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