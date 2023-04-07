Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО

Экс-форвард " Шахтера " Евгений Селезнев встретился с защитником донецкой команды Ярославом Ракицким.

Встреча произошла на Эльбе в закарпатском отеле в селе Каменица, перед завтрашним матчем "горняков" с "Металлистом".

Совместную фотографию опубликовал в своих социальных сетях экс-форвард "горняков".

"Рад видеть, мой брат!", – подписал Евгений фото в своих социальных сетях.