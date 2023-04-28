Дэвид Бекхэм посетил тренировку ПСЖ и устроил фотосессию со звездами парижан. ВИДЕО

Сейчас Дэвид Бекхэм продолжает оставаться иконой стиля, руководит "Интером" из Маями (за который играет Кривцов) и катается по миру.

На днях британец прилетел в Париж и просто не мог не заглянуть на тренировку ПСЖ.

Там его встретило много старых знакомых - Серхио Рамос, Марко Верратти, Лео Месси и другие, с кем Дэвид когда-то играл в "Реале" или ПСЖ, либо пересекался на поле.

Конечно же, не обошлось без традиционной фотосессии и совместного видео.

Бекхэм выступал за парижан в 2013-м году и сыграл 14 матчей.

Из нынешнего состава те времена застал только Марко Верратти.