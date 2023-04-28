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Дэвид Бекхэм посетил тренировку ПСЖ и устроил фотосессию со звездами парижан. ВИДЕО

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Британец играл в Париже

Дэвид Бекхэм посетил тренировку ПСЖ и устроил фотосессию со звездами парижан. ВИДЕО

https://www.instagram.com/p/CrimV2CI6a7/

UA-Футбол
Новина українською

Сейчас Дэвид Бекхэм продолжает оставаться иконой стиля, руководит "Интером" из Маями (за который играет Кривцов) и катается по миру.

На днях британец прилетел в Париж и просто не мог не заглянуть на тренировку ПСЖ.

Там его встретило много старых знакомых - Серхио Рамос, Марко Верратти, Лео Месси и другие, с кем Дэвид когда-то играл в "Реале" или ПСЖ, либо пересекался на поле.

Конечно же, не обошлось без традиционной фотосессии и совместного видео.

Бекхэм выступал за парижан в 2013-м году и сыграл 14 матчей.

Из нынешнего состава те времена застал только Марко Верратти.

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