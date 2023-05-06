Легенда АПЛ раскритиковал 100-милионного игрока Ман Сити. Футболист пламенно ответил
База или не база?
Фото: twitter.com/ManCity
После сложного периода адаптации, Джек Грилиш проводит отличный сезон в составе "Манчестер Сити".
Впрочем, не все в восторге от игры полузащитника.
Легенда АПЛ Грэм Сунесс раскритиковал игрока, заявив, что тот "хороший, не не выдающийся игрок", который слишком часто касается мяча.
"Не знаю, в чем его проблема со мной, он постоянно говорит обо мне всякое", - заявил Джек.
Спортсмен не скрывает, что критика задевает его.
"От слов некоторых телевизионных экспертов я иногда бываю в шоке. Будто они сами никогда не играли плохо.
Грэм был невероятным игроком, но он говорит, что я слишком много держу мяч.
Приятель, я играл в "Астон Вилле". Мы много играли без мяча и когда он переходил к нам, тренер говорил мне придерживать его.
Аналогичная ситуация и здесь. Все привыкли считать Пепа Гвардиолу популяризатором "тики-таки", но перед выездным маттчем с "Баварией" он заявил нам: "Вы должны уметь придержать мяч для того, чтобы успокоить игру".
Вы делаете так, как просит тренер - и вас критикуют", - не стал отмалчиваться полузащитник.
Также Грилиш поделился мыслями про свой трансфер и ожидания.
"В "Астон Вилле" никто не платил за меня денег, потому не было так критично, что я мог играть плохо.
Кроме того, 90 процентов матчей не транслировалось по национальному телевидению, потому большинство бы и не заметило".
Теперь Джек относится к критике проще:
"Сейчас я изменил свой подход. Когда я играю хорошо, то после матчей включаю послушать то, что говорят разные эксперты.
Если матч получился неудачным - я просто не слушаю их".
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