Легенда АПЛ раскритиковал 100-милионного игрока Ман Сити. Футболист пламенно ответил

После сложного периода адаптации, Джек Грилиш проводит отличный сезон в составе "Манчестер Сити".

Впрочем, не все в восторге от игры полузащитника.

Легенда АПЛ Грэм Сунесс раскритиковал игрока, заявив, что тот "хороший, не не выдающийся игрок", который слишком часто касается мяча.

"Не знаю, в чем его проблема со мной, он постоянно говорит обо мне всякое", - заявил Джек.

Спортсмен не скрывает, что критика задевает его.

"От слов некоторых телевизионных экспертов я иногда бываю в шоке. Будто они сами никогда не играли плохо. Грэм был невероятным игроком, но он говорит, что я слишком много держу мяч. Приятель, я играл в "Астон Вилле". Мы много играли без мяча и когда он переходил к нам, тренер говорил мне придерживать его. Аналогичная ситуация и здесь. Все привыкли считать Пепа Гвардиолу популяризатором "тики-таки", но перед выездным маттчем с "Баварией" он заявил нам: "Вы должны уметь придержать мяч для того, чтобы успокоить игру". Вы делаете так, как просит тренер - и вас критикуют", - не стал отмалчиваться полузащитник.

Также Грилиш поделился мыслями про свой трансфер и ожидания.

"В "Астон Вилле" никто не платил за меня денег, потому не было так критично, что я мог играть плохо. Кроме того, 90 процентов матчей не транслировалось по национальному телевидению, потому большинство бы и не заметило".

Теперь Джек относится к критике проще: