Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО

Ни для кого не секрет, что у футболистов АПЛ достаточно персональных фанаток, которые буквально "вешаются" на молодых, красивых и успешных парней.

Однако, не всегда можна представить, как далеко девушки могут заходить в своих желаниях.

Вчера инста-модель Орла Мелисса Слоан предстала перед Вестминстерским магистратским судом по обивнению в домогательствах к ряду футболистов АПЛ.

Девушка признала себя виновной в факте домогательсва без применения насилия, а также по двум пунктам обвинения в преследовании.

Как выяснилось, блондинку пригласили на вечеринку к игроку "Челси" Бену Чилуэллу, где познакомилась с Мейсоном Маунтом.

Молодые люди вместе провели ночь, а потом еще полгода периодически переписывались, после чего игрок прервал отношения.

Модель не поняла отказа и принялась донимать спортсмена звонками и сообщениями.

Полузащитник "синих" заблокировал 21 номер девушки, но у нее появлялись все новые и новые.

Красотка даже скинула футболисту снимок экрана, на котором она платит 12 долларов за новый номер от Apple со словами "я уже даже не ем, только покупаю новые номера".

"Не игнорируй меня, иначе разблокируеш персонажа Devil Baby", - также написала Слоан.

Игрок был в ужасе от того, что она появится на базе клуба после того, как не сможет с ним связаться.

Но девушка выбрала другой путь - начала бомбардировать сообщениями товарищей Маунта Чилуэлла и Билли Гилмора.

Последнего не спас даже переход в "Брайтон", где он продолжил получать сообщения.

Слоан создала фэйковый аккаунт в инстаграме, где публиковала совместные фото с футболистами, отмечая их и их родственников.

Дошло до того, что Гилмор вынужден был удалить всех близких из друзей для того, чтобы она не могла связаться с ними.

В итоге модель была признана виновной по факту домогательств к Маунту и фактах преследования Чилуэлла и Гилмора.

Скорее всего, все ограничится солидным штрафом и запретом приближаться к игрокам.