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Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт

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Исправлял свои косяки

Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт

Premier League

UA-Футбол
Новина українською

Футболисты АПЛ получают огромные деньги и часто живут на широкую ногу, не думая о последствиях.

Как сообщает The Sun, известный футболист (более 100 тысяч фолловеров в инстаграме) вляпался в неприятную историю.

Спортсмен познакомился с девушкой через инстаграм и повел ее на свидание в стриптиз-клуб Platinum Lace.

После у молодых людей был ряд сексуальных контактов, в том числе перед матчем игрока в АПЛ.

Вот только футболист не ожидал услышать от девушки о беременности - жена бы точно не одобрила.

Потому пришлось платить 20 тысяч фунтов за аборт и молчание.

Он поступил разумно, расплатившись с ней, поскольку она никогда не может раскрыть его имя. Она получила 20 000 фунтов стерлингов, что не повредит ему, если подумать о том, сколько эти парни зарабатывают каждую неделю. Знакомства в Instagram и Snapchat - обыкновенное дело для молодых и богатых футболистов, которые понимают, что многие девушки не против закрутить роман со звездой", - сказал источник, близкий к истории.

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В статье: Английская Премьер-лига вТренде
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