Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт

Футболисты АПЛ получают огромные деньги и часто живут на широкую ногу, не думая о последствиях.

Как сообщает The Sun, известный футболист (более 100 тысяч фолловеров в инстаграме) вляпался в неприятную историю.

Спортсмен познакомился с девушкой через инстаграм и повел ее на свидание в стриптиз-клуб Platinum Lace.

После у молодых людей был ряд сексуальных контактов, в том числе перед матчем игрока в АПЛ.

Вот только футболист не ожидал услышать от девушки о беременности - жена бы точно не одобрила.

Потому пришлось платить 20 тысяч фунтов за аборт и молчание.