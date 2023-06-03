Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт
Исправлял свои косяки
Premier League
Футболисты АПЛ получают огромные деньги и часто живут на широкую ногу, не думая о последствиях.
Как сообщает The Sun, известный футболист (более 100 тысяч фолловеров в инстаграме) вляпался в неприятную историю.
Спортсмен познакомился с девушкой через инстаграм и повел ее на свидание в стриптиз-клуб Platinum Lace.
После у молодых людей был ряд сексуальных контактов, в том числе перед матчем игрока в АПЛ.
Вот только футболист не ожидал услышать от девушки о беременности - жена бы точно не одобрила.
Потому пришлось платить 20 тысяч фунтов за аборт и молчание.
Он поступил разумно, расплатившись с ней, поскольку она никогда не может раскрыть его имя. Она получила 20 000 фунтов стерлингов, что не повредит ему, если подумать о том, сколько эти парни зарабатывают каждую неделю. Знакомства в Instagram и Snapchat - обыкновенное дело для молодых и богатых футболистов, которые понимают, что многие девушки не против закрутить роман со звездой", - сказал источник, близкий к истории.
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