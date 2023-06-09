Шапаренко сделал патриотическое тату на ноге. ФОТО
Николай - известный поклонник татуировок
фото из соцсетей
Хавбек "
Полузащитник посетил один из известных тату-салонов, где ему и сделали два изображения.
На правой ноге Николай сделал патриотическое тату, вторая татуировка выполнена на правой руке.
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