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Шапаренко сделал патриотическое тату на ноге. ФОТО

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Николай - известный поклонник татуировок

Шапаренко сделал патриотическое тату на ноге. ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко сделал пару новых тату, поклонником которых он является.

Полузащитник посетил один из известных тату-салонов, где ему и сделали два изображения.

На правой ноге Николай сделал патриотическое тату, вторая татуировка выполнена на правой руке.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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