Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО

Владислав Кочергин заслужил вызов в сборную Украины от Сергея Реброва за успехи в составе чемпионского "Ракува".

А пока футболист выкладывается на тренировках - его семья отдыхает в Турции.

Жена игрока Карина с сыном Тимуром поддерживали главу семейства весь сезон и заслужили отдых.

Яркая красотка уже балует поклонников в соцсетях яркими фото в купальнике.