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Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Пока глава семейства в сборной

Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО

instagram.com/kkkarina_13

UA-Футбол
Новина українською

Владислав Кочергин заслужил вызов в сборную Украины от Сергея Реброва за успехи в составе чемпионского "Ракува".

А пока футболист выкладывается на тренировках - его семья отдыхает в Турции.

Жена игрока Карина с сыном Тимуром поддерживали главу семейства весь сезон и заслужили отдых.

Яркая красотка уже балует поклонников в соцсетях яркими фото в купальнике.

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Комментарии (3)
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Виталий1981 (Україна)
15.06.2023 в 15:39
Якщо це "красуня дня", то день явно видався невдалим)
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+5
0
ArchiArchi
15.06.2023 в 15:36
А крім фото в купальнику дрижини футболістів, ще чимось можуть вразити?
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+3
0
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Прocтo Тoлик (Одесса)
15.06.2023 в 15:38
Ага, фоткой без купальника.
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+3
0

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