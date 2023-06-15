Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
Пока глава семейства в сборной
instagram.com/kkkarina_13
Владислав Кочергин заслужил вызов в сборную Украины от Сергея Реброва за успехи в составе чемпионского "Ракува".
А пока футболист выкладывается на тренировках - его семья отдыхает в Турции.
Жена игрока Карина с сыном Тимуром поддерживали главу семейства весь сезон и заслужили отдых.
Яркая красотка уже балует поклонников в соцсетях яркими фото в купальнике.
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Комментарии (3)
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Виталий1981 (Україна)
15.06.2023 в 15:39
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Прocтo Тoлик (Одесса)
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