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Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО

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В Украине ситуация не такая печальная

Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сервис с контентом для взрослых Pornhub отчитался о резком падении трафика 10 июня, во время финала Лиги чемпионов.

По данным портала, у них наблюдался резкий отток пользователей в период с 21 до 23 часов, когда "Манчестер Сити" и "Интер" определяли сильнейшую команду Европы.

В разных странах процент падения разный: наиболее глубоко "погрузились" в футбольные дела в Италии (-31%, тут понятно), Норвегии и Бельгии (28% ы 25% соотвественно).

Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО - изображение 1

С другой стороны, в Украине пользователи не изменили любимому сервису и отток интереса наблюдался минимальный - всего 2%.

Однако, в накладе производители контента для взрослых не остались.

Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО - изображение 2

Сразу же после завершения игры трафик снова резко пополз вверх - кто-то праздновал победу, кто-то топил горечь поражения.

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В статье: Лига чемпионов вТренде
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