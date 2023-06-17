Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО

Сервис с контентом для взрослых Pornhub отчитался о резком падении трафика 10 июня, во время финала Лиги чемпионов.

По данным портала, у них наблюдался резкий отток пользователей в период с 21 до 23 часов, когда "Манчестер Сити" и "Интер" определяли сильнейшую команду Европы.

В разных странах процент падения разный: наиболее глубоко "погрузились" в футбольные дела в Италии (-31%, тут понятно), Норвегии и Бельгии (28% ы 25% соотвественно).

С другой стороны, в Украине пользователи не изменили любимому сервису и отток интереса наблюдался минимальный - всего 2%.

Однако, в накладе производители контента для взрослых не остались.

Сразу же после завершения игры трафик снова резко пополз вверх - кто-то праздновал победу, кто-то топил горечь поражения.