  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Она поддерживала его с трибун

Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО

instagram.com/_p_rubanikkk

UA-Футбол
Новина українською

Владислав Бабогло всю карьеру провел в Украине и выступал за украинские молодежные сборные.

Однако, на взрослом уровне решил не ждать шанса от нашей команды и принял предложение играть за сборную Молдавии, где родился.

Дебют не впечатлил - но уже во втором матче защитник стал героем нации, принеся сенсационную победу над Польщей на последних минутах.

За минутой славы игрока "Александрии" наблюдала вторая половинка спортсмена Полина, с которой сегодня знакомимся ближе.

По теме
yellow-arrow
Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО
yellow-arrow
Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
yellow-arrow
Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: вТренде Владислав Бабогло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде