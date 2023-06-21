Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
Она поддерживала его с трибун
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Владислав Бабогло всю карьеру провел в Украине и выступал за украинские молодежные сборные.
Однако, на взрослом уровне решил не ждать шанса от нашей команды и принял предложение играть за сборную Молдавии, где родился.
Дебют не впечатлил - но уже во втором матче защитник стал героем нации, принеся сенсационную победу над Польщей на последних минутах.
За минутой славы игрока "Александрии" наблюдала вторая половинка спортсмена Полина, с которой сегодня знакомимся ближе.
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