Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО

Георгий Судаков разрывает молодежный Евро.

На счету полузащитника три гола, а сборная Украины готовится к полуфинальному матчу.

Секрет успеха спортсмена - поддержка его второй половины.

Очаровательная Лиза болеет за Георгия с трибун и это явно имеет очень ярвный эффект.