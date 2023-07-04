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Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО

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(4 голосов)

Поддерживает своего мужа с трибун

Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО

instagram.com/lizasudakova11

UA-Футбол
Новина українською

Георгий Судаков разрывает молодежный Евро.

На счету полузащитника три гола, а сборная Украины готовится к полуфинальному матчу.

Секрет успеха спортсмена - поддержка его второй половины.

Очаровательная Лиза болеет за Георгия с трибун и это явно имеет очень ярвный эффект.

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В статье: вТренде Георгий Судаков
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Комментарии (1)
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derek (Запорожье-Днепр)
04.07.2023 в 13:26
Ну хоч у Судакова гарний смак на жінок. Молодець
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