Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
Поддерживает своего мужа с трибун
instagram.com/lizasudakova11
Георгий Судаков разрывает молодежный Евро.
На счету полузащитника три гола, а сборная Украины готовится к полуфинальному матчу.
Секрет успеха спортсмена - поддержка его второй половины.
Очаровательная Лиза болеет за Георгия с трибун и это явно имеет очень ярвный эффект.
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Комментарии (1)
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derek (Запорожье-Днепр)
04.07.2023 в 13:26
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