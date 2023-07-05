Криштиану Роналду показал, как поддерживает форму в межсезонье. ВИДЕО

Сезон в чемпионате Саудовской Аравии завершен и футболисты давно укатили отдыхать.

Криштиану Роналду также проводит время с семьей, но одним только отдыхом не ограничивается.

Португалец не забывает о необходимости поддерживать свое тело в идеальной физической форме.

Футболист показал, как он занимается во время межсезонья.

Машина!