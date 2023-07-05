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Криштиану Роналду показал, как поддерживает форму в межсезонье. ВИДЕО

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Криштиану Роналду показал, как поддерживает форму в межсезонье. ВИДЕО

instagram.com/cristiano

UA-Футбол
Новина українською

Сезон в чемпионате Саудовской Аравии завершен и футболисты давно укатили отдыхать.

Криштиану Роналду также проводит время с семьей, но одним только отдыхом не ограничивается.

Португалец не забывает о необходимости поддерживать свое тело в идеальной физической форме.

Футболист показал, как он занимается во время межсезонья.

Машина!

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