Криштиану Роналду показал, как поддерживает форму в межсезонье. ВИДЕО
Всегда в режиме
instagram.com/cristiano
Сезон в чемпионате Саудовской Аравии завершен и футболисты давно укатили отдыхать.
Криштиану Роналду также проводит время с семьей, но одним только отдыхом не ограничивается.
Португалец не забывает о необходимости поддерживать свое тело в идеальной физической форме.
Футболист показал, как он занимается во время межсезонья.
Машина!
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тренер Испании U-21: Потребуется помощь, чтобы защищаться против Мудрика
- Сборники киевского Динамо не примут участия в спарринге с Динамо Бухарест
- Днепр-1 объявил о подписании украинского голкипера
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Новости по теме
- 13:52 Lifestyle Александр Зинченко объявил о сотрудничестве с мировыми брендами ради поддержки Украины. ФОТО
- 12:55 Lifestyle Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- 18:49 Lifestyle Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн