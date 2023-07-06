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Фанаты Челси порвали футболку Маунта и помочились на нее после перехода игрока в МЮ. ВИДЕО

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(1 голосов)

Фанаты - они такие

Фанаты Челси порвали футболку Маунта и помочились на нее после перехода игрока в МЮ. ВИДЕО

twitter.com/FabrizioRomano

UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало официально известно, что Мейсон Маунт стал игроком "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на то, что инициатором перехода был не сам игрок, некоторые фанаты "Чесли" все равно восприняли этот трансфер как предательство.

В сети появилось видео, на котором группа болельщиков "синих" топчется по футболке Маунта, рвут ее и справляют на нее малую нужду.

Неприятная история для игрока, который был частью "Челси" с шести лет.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед вТренде Мейсон Маунт
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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
06.07.2023 в 13:41
Як це не сам гравець? Він відмовився підписувати новий контракт
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