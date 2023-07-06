Фанаты Челси порвали футболку Маунта и помочились на нее после перехода игрока в МЮ. ВИДЕО
Фанаты - они такие
twitter.com/FabrizioRomano
Вчера стало официально известно, что Мейсон Маунт стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Несмотря на то, что инициатором перехода был не сам игрок, некоторые фанаты "Чесли" все равно восприняли этот трансфер как предательство.
В сети появилось видео, на котором группа болельщиков "синих" топчется по футболке Маунта, рвут ее и справляют на нее малую нужду.
July 5, 2023
Неприятная история для игрока, который был частью "Челси" с шести лет.
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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
06.07.2023 в 13:41
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