Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО

Руслан Малиновский уже официально стал игроком "Марселя", которій вікупил контракт украинца у "Аталанты".

Тем не менее, семейство футболиста пока не полностью обосновалось во Франции.

Вторым домом для Малиновских остается Италия, где строится их дом и развивается бизнес жены игрока Роксаны.

Потому в отпуск Руслан с супругой поехали именно в Италию.

Роксана поделилась рядом фото с их походом в горы и отдыхом после.