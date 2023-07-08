Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
Италия стала для семейства почти родной
instagram.com/roksana_m7
Руслан Малиновский уже официально стал игроком "Марселя", которій вікупил контракт украинца у "Аталанты".
Тем не менее, семейство футболиста пока не полностью обосновалось во Франции.
Вторым домом для Малиновских остается Италия, где строится их дом и развивается бизнес жены игрока Роксаны.
Потому в отпуск Руслан с супругой поехали именно в Италию.
Роксана поделилась рядом фото с их походом в горы и отдыхом после.
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efim423 (odessa)
08.07.2023 в 12:15
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