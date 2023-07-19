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Красотка дня. Звезда Арсенала и женской сборной Англии, которая готова зажечь на чемпионате мира. ФОТО

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Турнир стартует совсем скоро

Красотка дня. Звезда Арсенала и женской сборной Англии, которая готова зажечь на чемпионате мира. ФОТО

instagram.com/alessiarusso99

UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра в Австралии стартует чемпионат мира среди женщин.

Сборная Англии является одной из фавориток турнира, собрав под своими знаменами немало звезд.

Среди них и Алессия Руссо, которая совсем недавно совершила громкий переход из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал".

Красотка, на счету которой 11 голов в 22 матчах за сборную, готовится добавить к золоту чемпионата Европы еще и титул на чемпионате мира.

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В статье: женский футбол Арсенал вТренде
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