Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме

Криштиану Роналду спровоцировал настоящую революцию в Саудовской Аравии, положив начало массовому переезду звезд и суперзвезд в местную лигу.

Сам португалец, несмотря на переезд из Европы, ни капли не потерял в популярности.

Футболист стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме.

Один рекламный пост на странице игрока строит 2,3 миллиона долларов (1,8 миллионов фунтов).

Спортсмен обошел модель Кайли Дженнер.

Третье место занимает Лионель Месси, который всего немного опережает певицу Селену Гомес.