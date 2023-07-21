Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
Обошел Кайли Дженнер
instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду спровоцировал настоящую революцию в Саудовской Аравии, положив начало массовому переезду звезд и суперзвезд в местную лигу.
Сам португалец, несмотря на переезд из Европы, ни капли не потерял в популярности.
Футболист стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме.
Один рекламный пост на странице игрока строит 2,3 миллиона долларов (1,8 миллионов фунтов).
Спортсмен обошел модель Кайли Дженнер.
Третье место занимает Лионель Месси, который всего немного опережает певицу Селену Гомес.
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