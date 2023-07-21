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Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме

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Обошел Кайли Дженнер

Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме

instagram.com/cristiano

UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду спровоцировал настоящую революцию в Саудовской Аравии, положив начало массовому переезду звезд и суперзвезд в местную лигу.

Сам португалец, несмотря на переезд из Европы, ни капли не потерял в популярности.

Футболист стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме.

Один рекламный пост на странице игрока строит 2,3 миллиона долларов (1,8 миллионов фунтов).

Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме - изображение 1

Спортсмен обошел модель Кайли Дженнер.

Третье место занимает Лионель Месси, который всего немного опережает певицу Селену Гомес.

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В статье: Криштиану Роналду вТренде
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