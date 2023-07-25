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Инста-модель вернулась к Вербичу после романа с Хамесом и угроз от фанатов Панатинаикоса. ФОТО

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Бразильские драмы в Греции

Инста-модель вернулась к Вербичу после романа с Хамесом и угроз от фанатов Панатинаикоса. ФОТО

instagram.com/alvi_lalli

UA-Футбол
Новина українською

Беньямин Вербич сегодня может сыграть против "Днепра-1" в составе "Панатинаикоса".

Впрочем, насколько футболист сосредоточен на футболе - большой вопрос.

Не так давно известная инста-модель Альвина Царенко (430 тысяч фолловеров в инстаграме) заявила, что она помирилась со словенским игроком, с которым у нее есть ребенок.

Ранее девушка признавалась, что у нее роман с футболистом "Олимпиакоса" (которым оказался Хамес Родригес) и что фанаты "Панатинаикоса" угрожали ей и ребенку.

Впрочем, теперь, похоже, все разрешилось миром - бывшая колумбийская звезда из Греции уехала и красотка восстановила отношения с отцом ее ребенка.

Напоминим, ранее саме же Альвина жгла все мосты с футболистом из-за его интрижки с трансгендером.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Беньямин Вербич вТренде
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