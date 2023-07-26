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Сексуальная звезда чемпионата мира Ивана Кнолл засветилась в компании звезды НБА. ФОТО

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Помните красотку?

Сексуальная звезда чемпионата мира Ивана Кнолл засветилась в компании звезды НБА. ФОТО

Tom Weller/picture alliance via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Ивана Кнолл - одна из главных звезд чемпионата мира в Катаре.

Яркая хорватская красотка заставила запомнить себя яркими нарядами и эпатажным поведением.

После мирового первенства девушка также не скучала.

Модель путешествует по миру и регулярно светится на спортивных мероприятиях.

Или в компании звезд спорта.

Вчера Ивана опубликовала совместное фото с бывшей звездой НБА Шакилом О'Нилом.

"Шак не помещается на фото", - пошутила Кнолл про гигантские размеры экс-баскетболиста.

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В статье: вТренде Шакил О'Нил
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