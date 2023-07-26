Сексуальная звезда чемпионата мира Ивана Кнолл засветилась в компании звезды НБА. ФОТО
Помните красотку?
Tom Weller/picture alliance via Getty Images
Ивана Кнолл - одна из главных звезд чемпионата мира в Катаре.
Яркая хорватская красотка заставила запомнить себя яркими нарядами и эпатажным поведением.
После мирового первенства девушка также не скучала.
Модель путешествует по миру и регулярно светится на спортивных мероприятиях.
Или в компании звезд спорта.
Вчера Ивана опубликовала совместное фото с бывшей звездой НБА Шакилом О'Нилом.
"Шак не помещается на фото", - пошутила Кнолл про гигантские размеры экс-баскетболиста.
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