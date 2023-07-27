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Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО

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(1 голосов)

Скоро будет миллионщицей

Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО

facebook.com/ruhlviv

UA-Футбол
Новина українською

"Рух" часто всплывает в украинском информационном пространстве в последнее время.

Однако, сейчас речь не про войну львовского клуба с MEGOGO и создании "УПЛ ТБ".

На днях клуб объявил о начале сотруничества с рядом известных украинских блогеров.

Особо выделяется среди новых амбассадоров Анна Притула.

Девушка позиционирует себя как фэшн-блогера и уже почти добралась до миллиона фолловеров в инстаграме.

Любопытно, на какую аудиторию ориентируется украинский клуб.

А вот сама Анна, вне всяких сомнений - настоящая красотка.

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В статье: Рух (Львов) Украинская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (1)
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
27.07.2023 в 11:45
Придбайте підручник української мови. Може тоді зрозумієте що означає СПЛИВАТИ і що ВИРИНАТИ
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