Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО

"Рух" часто всплывает в украинском информационном пространстве в последнее время.

Однако, сейчас речь не про войну львовского клуба с MEGOGO и создании "УПЛ ТБ".

На днях клуб объявил о начале сотруничества с рядом известных украинских блогеров.

Особо выделяется среди новых амбассадоров Анна Притула.

Девушка позиционирует себя как фэшн-блогера и уже почти добралась до миллиона фолловеров в инстаграме.

Любопытно, на какую аудиторию ориентируется украинский клуб.

А вот сама Анна, вне всяких сомнений - настоящая красотка.