Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
Скоро будет миллионщицей
facebook.com/ruhlviv
"Рух" часто всплывает в украинском информационном пространстве в последнее время.
Однако, сейчас речь не про войну львовского клуба с MEGOGO и создании "УПЛ ТБ".
На днях клуб объявил о начале сотруничества с рядом известных украинских блогеров.
Особо выделяется среди новых амбассадоров Анна Притула.
Девушка позиционирует себя как фэшн-блогера и уже почти добралась до миллиона фолловеров в инстаграме.
Любопытно, на какую аудиторию ориентируется украинский клуб.
А вот сама Анна, вне всяких сомнений - настоящая красотка.
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Комментарии (1)
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
27.07.2023 в 11:45
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