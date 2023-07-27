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Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО

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Взорвала соцсети

Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО

instagram.com/mademoiselle.anna

UA-Футбол
Новина українською

Александр Зубков в составе "Шахтера" продолжает подготовку к новому сезону.

Тем временем красотка-жена футболиста взрывает соцсети.

Анна опубликовала ряд соблазнительных фото в бассейне.

Вряд ли стоит уточнять, что комментарии - сугубо восторженные.

Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО - изображение 1Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО - изображение 2
ФОТО: instagram.com/mademoiselle.anna
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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Зубков вТренде
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