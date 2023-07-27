Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
Взорвала соцсети
instagram.com/mademoiselle.anna
Александр Зубков в составе "Шахтера" продолжает подготовку к новому сезону.
Тем временем красотка-жена футболиста взрывает соцсети.
Анна опубликовала ряд соблазнительных фото в бассейне.
Вряд ли стоит уточнять, что комментарии - сугубо восторженные.
ФОТО: instagram.com/mademoiselle.anna
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