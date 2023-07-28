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Настоящий зверь. 37-летний безработный Серхио Рамос демонстрирует космическую форму. ВИДЕО

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Потенциальные работодатели должны быть впечатлены

Настоящий зверь. 37-летний безработный Серхио Рамос демонстрирует космическую форму. ВИДЕО

instagram.com/sergioramos

UA-Футбол
Новина українською

Этим летом Серхио Рамос покинул ПСЖ и пока остается в статусе свободного агента.

Футболист не спешит ехать в Саудовскую Араваию или в США, а потому просто наслаждается отпуском.

Конечно же, не забывает спортсмен и о поддержании кондиций.

Причем тренировки 37-летнего защитника, как и его физическая форма - вызывают только восхищение.

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В статье: Серхио Рамос вТренде
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