Настоящий зверь. 37-летний безработный Серхио Рамос демонстрирует космическую форму. ВИДЕО

Этим летом Серхио Рамос покинул ПСЖ и пока остается в статусе свободного агента.

Футболист не спешит ехать в Саудовскую Араваию или в США, а потому просто наслаждается отпуском.

Конечно же, не забывает спортсмен и о поддержании кондиций.

Причем тренировки 37-летнего защитника, как и его физическая форма - вызывают только восхищение.