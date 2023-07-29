Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО

Вчера "Полесье" буквально с ноги ворвалось в элитный украинский дивизион, обыграв "Верес" в стартовом туре 2:0.

Среди главных героев этого матча стоит отметить Вячеслава Танковского, на счету которого дубль из ассистов.

С этим достижением игрока уже поздравил клуб.

Точно не меньше радовалась и вторая половинка спортсмена Влада.

Эффактная блондинка точно заслуживает внимания

Точно не менше тішилася і друга половинка спортсмена Влада.

Ефектна блондинка точно заслуговує на увагу.