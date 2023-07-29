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Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО

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(1 голосов)

Ее бойфренд выстрелил дублем из ассистов

Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО

instagram.com/matreshka.vlada

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Полесье" буквально с ноги ворвалось в элитный украинский дивизион, обыграв "Верес" в стартовом туре 2:0.

Среди главных героев этого матча стоит отметить Вячеслава Танковского, на счету которого дубль из ассистов.

С этим достижением игрока уже поздравил клуб.

Точно не меньше радовалась и вторая половинка спортсмена Влада.

Эффактная блондинка точно заслуживает внимания

Точно не менше тішилася і друга половинка спортсмена Влада.

Ефектна блондинка точно заслуговує на увагу.

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В статье: Вячеслав Танковский Полесье (Житомир) вТренде
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Комментарии (1)
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LiveDK (Kyiv)
29.07.2023 в 11:23
Матрешка... ну-ну...
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