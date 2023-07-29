Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
Ее бойфренд выстрелил дублем из ассистов
instagram.com/matreshka.vlada
Вчера "Полесье" буквально с ноги ворвалось в элитный украинский дивизион, обыграв "Верес" в стартовом туре 2:0.
Среди главных героев этого матча стоит отметить Вячеслава Танковского, на счету которого дубль из ассистов.
С этим достижением игрока уже поздравил клуб.
Точно не меньше радовалась и вторая половинка спортсмена Влада.
Эффактная блондинка точно заслуживает внимания
Точно не менше тішилася і друга половинка спортсмена Влада.
Ефектна блондинка точно заслуговує на увагу.
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LiveDK (Kyiv)
29.07.2023 в 11:23
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