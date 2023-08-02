Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
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Вчера, 1 августа, исполнилось девять лет со смерти Валентина Белькевича.
Почтить легенду "Динамо" на кладбище пришел его бывший партнер по команде Артем Милевский.
"Увидимся снова в той жизни, Валентинище. Сто лет тебя не видел", - написал экс-футболист в своем инстаграме.
Белькевич и Милевский пересекались в "Динамо" как игроки в 2002-2007 годах, а также в 2010-2013 годах, когда Валентин работал тренером.
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