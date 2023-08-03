Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
Немного конспирологии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вокруг Килиана Мбаппе продолжает раскручиваться сумасшедшая мелодарама в лучших традициях бразильских сериалов.
Футболист ждет перехода в "Реал", ПСЖ не желает терять на продаже звезды ни цента, а за всем этим наблюдают клубы из Саудовский Аравии, готовые в любой момент озолотить француза.
Сам же игрок пока дразнит фанатов в соцсетях.
Спортсмен опубликовал фото в зеленом костюме.
Ничего необычного, верно? Но в коментариях разразился настоящий шторм из теорий о намеках на новый клуб.
"Панатинаикос"? "Бетис"? А может быть "Аль-Иттифак" (Хендерсон, Джеррард)? Или "Аль-Ахли" (Фирмино, Марез)?
"Есть для вас предложение в приватных сообщениях", - написал инстаграм-аккаунт "Бетиса".
А может все-таки "Карпаты"?
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