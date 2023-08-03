  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Немного конспирологии

Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вокруг Килиана Мбаппе продолжает раскручиваться сумасшедшая мелодарама в лучших традициях бразильских сериалов.

Футболист ждет перехода в "Реал", ПСЖ не желает терять на продаже звезды ни цента, а за всем этим наблюдают клубы из Саудовский Аравии, готовые в любой момент озолотить француза.

Сам же игрок пока дразнит фанатов в соцсетях.

Спортсмен опубликовал фото в зеленом костюме.

Ничего необычного, верно? Но в коментариях разразился настоящий шторм из теорий о намеках на новый клуб.

"Панатинаикос"? "Бетис"? А может быть "Аль-Иттифак" (Хендерсон, Джеррард)? Или "Аль-Ахли" (Фирмино, Марез)?

Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО - изображение 1

"Есть для вас предложение в приватных сообщениях", - написал инстаграм-аккаунт "Бетиса".

А может все-таки "Карпаты"?

По теме
yellow-arrow
Наши поздравления! У четы Зинченко родилась вторая девочка. ФОТО
yellow-arrow
Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
yellow-arrow
Звездный полузащитник Реала продемонстрировал талант игры на рояле. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Килиан Мбаппе вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде