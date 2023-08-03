Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО

Вокруг Килиана Мбаппе продолжает раскручиваться сумасшедшая мелодарама в лучших традициях бразильских сериалов.

Футболист ждет перехода в "Реал", ПСЖ не желает терять на продаже звезды ни цента, а за всем этим наблюдают клубы из Саудовский Аравии, готовые в любой момент озолотить француза.

Сам же игрок пока дразнит фанатов в соцсетях.

Спортсмен опубликовал фото в зеленом костюме.

Ничего необычного, верно? Но в коментариях разразился настоящий шторм из теорий о намеках на новый клуб.

"Панатинаикос"? "Бетис"? А может быть "Аль-Иттифак" (Хендерсон, Джеррард)? Или "Аль-Ахли" (Фирмино, Марез)?

"Есть для вас предложение в приватных сообщениях", - написал инстаграм-аккаунт "Бетиса".

А может все-таки "Карпаты"?