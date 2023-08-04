  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Брат, желаю тебе всего наилучшего. Легенда Шахтера поприветствовал Обамеянга в Марселе. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Встреча старых друзей

Брат, желаю тебе всего наилучшего. Легенда Шахтера поприветствовал Обамеянга в Марселе. ФОТО

Фото: @OM_Officiel

UA-Футбол
Новина українською

Звездный бомбардир Пьер-Эмерик Обамеянг не так давно присоединился к Руслану Малиновскому в качестве игрока "Марселя".

На новом месте габонца ждала еще одна знаковая для украинского футбола встреча.

Нападающий встретился с бывшим форвардом "Шахтера" Брандао.

"Брат мой, я желаю тебе всего наилучшего, я с тобой, чтобы поддержать тебя, благослови тебя Бог в этом сезоне", - написал бразилец.

Брандао и Обамеянг вместе играли за "Сент-Єттьен" в сезоне 12-13 годов и сохранили теплые дружеские отношения.

По теме
yellow-arrow
Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
yellow-arrow
Наши поздравления! У четы Зинченко родилась вторая девочка. ФОТО
yellow-arrow
Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брандао Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде