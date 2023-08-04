Брат, желаю тебе всего наилучшего. Легенда Шахтера поприветствовал Обамеянга в Марселе. ФОТО

Звездный бомбардир Пьер-Эмерик Обамеянг не так давно присоединился к Руслану Малиновскому в качестве игрока "Марселя".

На новом месте габонца ждала еще одна знаковая для украинского футбола встреча.

Нападающий встретился с бывшим форвардом "Шахтера" Брандао.

"Брат мой, я желаю тебе всего наилучшего, я с тобой, чтобы поддержать тебя, благослови тебя Бог в этом сезоне", - написал бразилец.

Брандао и Обамеянг вместе играли за "Сент-Єттьен" в сезоне 12-13 годов и сохранили теплые дружеские отношения.